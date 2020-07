Nóng 24h: Kẻ cầm đầu đường dây nhập cảnh trái phép là người Trung Quốc

4. Long An: Một người đang chạy xe trên đường thì bị bắn chết: Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày (25/7), ông Đào Quốc Liêu (46 tuổi, trú xã Tân Lý Tây, H.Châu Thành, Tiền Giang) điều khiển xe chở Nguyễn Văn Thành (38 tuổi, ngụ cùng địa phương) lưu thông trên QL1, theo hướng từ Tiền Giang đi Long An. Khi đến đoạn trước quán cơm Y.N, thuộc khu phố Nhơn Cầu, P.Tân Khánh, TP.Tân An, có 2 thanh niên đi trên một xe mô tô bất ngờ kè sát phía sau xe ông Liêu. Qua đoạn đường vắng, cả 2 thanh niên này vượt lên, áp sát xe rồi nổ súng bắn ông Liêu. Ngay sau đó, ông Liêu được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang cấp cứu nhưng đã tử vong do vết đạn trúng tim. Trong ảnh: Ông Liêu lúc điều trị tại bệnh viện