Đột kích quán karaoke lúc rạng sáng, phát hiện 25 nam nữ phê ma túy: Rạng sáng 6/10, Công an TP Huế phối hợp với Công an phường An Cựu kiểm tra đột xuất một quán karaoke Dậy Sóng 2 (324 Phan Chu Trinh, TP Huế) phát hiện có 27 người trong 4 phòng hát có dấu hiệu sử dụng ma túy. Qua test nhanh phát hiện có 25/27 người có dương tính với chất ma túy.