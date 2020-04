Khởi tố đối tượng tấn công Trưởng công an xã vì bị nhắc đeo khẩu trang: Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Trường An (29 tuổi, ngụ xã Lộc An, huyện Lộc Ninh) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, An điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, và cũng không đeo khẩu trang, bị Trưởng Công an xã nhắc nhở, đối tượng đến nhà bạn lấy con dao quay lại đâm trọng thương Trưởng Công an xã. : Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Trường An (29 tuổi, ngụ xã Lộc An, huyện Lộc Ninh) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, An điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, và cũng không đeo khẩu trang, bị Trưởng Công an xã nhắc nhở, đối tượng đến nhà bạn lấy con dao quay lại đâm trọng thương Trưởng Công an xã.