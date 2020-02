Khởi tố, bắt giam đôi vợ chồng hành hạ mẹ già 88 tuổi gây phẫn nộ: Sáng 29/2, đại tá Nguyễn Hồng Hữu - Trưởng Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Quốc Tuấn (56 tuổi) và vợ Phạm Thị Loan (57 tuổi), cùng ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo). Cả hai bị khởi tố về hành vi "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình" theo điều 185 Bộ luật Hình sự. : Sáng 29/2, đại tá Nguyễn Hồng Hữu - Trưởng Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Quốc Tuấn (56 tuổi) và vợ Phạm Thị Loan (57 tuổi), cùng ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo). Cả hai bị khởi tố về hành vi "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình" theo điều 185 Bộ luật Hình sự.