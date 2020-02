Nóng 24h: Nhờ camera, chặn đứng vụ thanh toán giữa 2 nhóm côn đồ

Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 17kg ma túy đá: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trí Tâm (SN 1989, trú tại khóm Vĩnh Phú, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Quá trình bắt giữ Tâm, công an thu giữ 17kg ma túy đá được đóng trong các gói trà. Tâm khai vừa vận chuyển từ Campuchia về TPHCM để bán lại kiếm lời. Đang chuẩn bị giao dịch thì bị công an bắt giữ. : Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trí Tâm (SN 1989, trú tại khóm Vĩnh Phú, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Quá trình bắt giữ Tâm, công an thu giữ 17kg ma túy đá được đóng trong các gói trà. Tâm khai vừa vận chuyển từ Campuchia về TPHCM để bán lại kiếm lời. Đang chuẩn bị giao dịch thì bị công an bắt giữ.