Nóng 24h: Ông chủ Nhật Cường Mobile đã cao chạy xa bay

Nhóm nghi can khai nhận đã sát hại anh Trần Trí Thành vì vi phạm nguyên tắc tu luyện và sắp bị “quỷ nhập”. Còn nạn nhân Trần Đức Linh, nhóm nghi can khai là do anh Linh nhảy lầu tự tử vì “phần quỷ” lấn át. Trong ảnh: Công an phát hiện nạn nhân thứ 2 bị giấu trong thùng nhựa hình trụ đổ đầy bê tông, bên ngoài là xốp và phủ silicon (Ảnh: Dân Trí)