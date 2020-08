Nóng 24h: Phạt 12 tháng tù với thiếu nữ lừa đảo bán khẩu trang

Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp, Công an TP Buôn Ma Thuột đã đột kích vào nhà nghỉ Hưng Thịnh (số 40 đường Lê Thị Riêng, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột). Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang 19 đối tượng cả nam và nữ đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền. Cơ quan công an đã thu giữ trên 300 triệu đồng, gần 30 chiếc điện thoại di động, 3 ô tô, nhiều xe máy cùng các tài liệu, tang vật liên quan.