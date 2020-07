Nóng 24h: Thanh tra Sở Nội vụ Đắk Lắk “vòi tiền” để bỏ qua sai phạm

4. Thanh niên say rượu đập nát trụ ATM vì không rút được tiền: Đ





êm 28/6, sau khi nhậu say, Lê Luân Em (SN 1989, quê Bạc Liêu, tạm trú Q.12, TPHCM) đến trụ ATM phía trước một ngân hàng ở địa chỉ: 551/176, tổ 56B, KP7, phường Hiệp Thành rút tiền. Do không rút được tiền và bị trụ ATM nuốt mất thẻ, Luân Em bực tức chạy về nhà lấy búa rồi đến đập bể cửa kính phòng ATM, đập nát màn hình trụ rút tiền. Trong lúc đập phá, Luân Em bị công an ập tới bắt giữ đưa về trụ sở.