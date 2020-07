Nóng 24h: Thông tin mới vụ người mẹ bỏ rơi con tại hố gas dẫn đến tử vong

1. Khởi tố người mẹ vứt con sơ sinh dưới hố ga ở Hà Nội: Theo đó, ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thành để điều tra về hành vi vứt bỏ con mới đẻ. Trước đó, ngày 8/6 sau khi sinh con ở ruộng rau, Thành đã bế con trèo vào phía sau đền Mẫu, tại thị xã Sơn Tây vứt bỏ. Mặc dù được các bác sỹ ở Bệnh viện Xanh Pôn nỗ lực cứu chữa nhưng cháu bé trong tình trạng nhiễm khuẩn nặng, đến chiều ngày 29/6 thì tử vong. Trong ảnh: Đối tượng Thành. (Ảnh công an cung cấp)