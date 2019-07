Trước đó, vào ngày 29/5, Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) hoàn tất kết luận điều tra gửi đến VKSND huyện Thanh Sơn và đề nghị truy tố đối với bị can Đinh Bằng My - nguyên Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo Khoản 2 Điều 146 Bộ luật hình sự 2015.