Nóng 24h: Thủ đoạn trốn tránh công an của kẻ cướp 200 lượng vàng

3. Triệt phá đường dây đánh bạc 75 tỷ đồng qua mạng ở Nghệ An : Công an tỉnh Nghệ An vừa phá chuyên án đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá. Đối tượng Lê Tuấn Dũng có vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây đánh bạc này. Ảnh: Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an nhân dân