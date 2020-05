Nam thanh niên trốn khỏi khu cách ly tập trung đã ra trình diện: Sáng 14/5, ông Đoàn Bình Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, trường hợp anh Trần Văn Nam, 28 tuổi, trốn khỏi khu cách ly tập trung tại Trường THPT Lương Thế Vinh, thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang đã trở lại nơi cách ly để trình diện cơ quan chức năng. Nam là đối tượng từ Campuchia về Việt Nam bằng xuồng gỗ, sau đó bị Bộ đội biên phòng phát hiện, tạm giữ, chuyển vào khu cách ly. : Sáng 14/5, ông Đoàn Bình Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, trường hợp anh Trần Văn Nam, 28 tuổi, trốn khỏi khu cách ly tập trung tại Trường THPT Lương Thế Vinh, thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang đã trở lại nơi cách ly để trình diện cơ quan chức năng. Nam là đối tượng từ Campuchia về Việt Nam bằng xuồng gỗ, sau đó bị Bộ đội biên phòng phát hiện, tạm giữ, chuyển vào khu cách ly.