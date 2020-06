Nóng 24h: Trên người nạn nhân vụ trọng án ở Điện Biên có giấy vay nợ

Ngày 19/6, Phòng cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, thi hành lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở và nơi làm việc của 2 cán bộ về tội giả mạo trong công tác theo khoản 4, điều 359 Bộ luật hình sự. 2 bị can gồm Nguyễn Mạnh Hà (34 tuổi) Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Thầu, huyện Đồng Văn và Nguyễn Thanh Hà (47 tuổi)- Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp y tế Hà Giang.