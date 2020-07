Nóng 24h: Truy nã kẻ cầm đầu băng “áo cam” gây náo loạn ở TPHCM

Truy nã nghi can cầm đầu "băng áo cam" đập phá quán ốc ở TPHCM: Sáng 17/7, Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, phát lệnh truy nã Dương Đại Trí (tức Trí “Nhảm”, 30 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích, Huỷ hoại tài sản và Gây rối trật tự công cộng. Cơ quan điều tra xác định Trí là đối tượng cầm đầu băng nhóm mặc áo cam gây náo loạn đường phố, đập phá và hành hung nhiều người xảy ra ngày 5/6 : Sáng 17/7, Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, phát lệnh truy nã Dương Đại Trí (tức Trí “Nhảm”, 30 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích, Huỷ hoại tài sản và Gây rối trật tự công cộng. Cơ quan điều tra xác định Trí là đối tượng cầm đầu băng nhóm mặc áo cam gây náo loạn đường phố, đập phá và hành hung nhiều người xảy ra ngày 5/6