Hàng chục con bạc bỏ chạy tán loạn khi phát hiện công an: Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá xới bạc lắc tài xỉu tại nhà một người dân ở Tổ 22, ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành. Công an đã thu giữ số tiền hơn 300 triệu đồng, 6 ô tô, 12 xe máy, 13 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan. Sới bạc này mới hoạt động được khoảng 10 ngày, tổ chức hoạt đồng từ khoảng 20h đến 24h hàng ngày, mỗi ván đánh từ 10 triệu đến 40 triệu đồng.