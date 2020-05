Nửa đêm “đột kích” sới bạc: Chuẩn bị cả xe đưa đón con bạc

Ngày 14/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa triệt xóa đường dây đánh bạc chuyên nghiệp trên địa bàn. Bước đầu, bắt và tạm giữ 28 đối tượng với các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc.



“Đột kích” vào sới bạc lúc nửa đêm, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục đối tượng đang say sưa sát phạt bằng hình thức xóc đĩa.

Qua công tác rà soát, nắm tình hình địa bàn, Các trinh sát hình sự Công an huyện Nghi Lộc phát hiện vào đầu tháng 5/2020, trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các huyện giáp ranh xuất hiện một đường dây đánh bạc chuyên nghiệp. Đường dây này tập trung rất nhiều đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh Nghệ An cũng như các đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự trên địa bàn.



Các đối tượng thường xuyên di chuyển thay đổi địa bàn như Nghi Lộc, Diễn Châu, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và sang cả địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Để đảm bảo an toàn, tránh sự chú ý, các đối tượng thường lựa chọn những địa điểm các nhà cao tầng kiên cố, kín cổng, cao tường để tổ chức đánh bạc. Thậm chí, các đối tượng không tự đến địa điểm đánh bạc mà được xe ô tô đưa đến nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng công an. Tại mỗi sới bạc đều có người cảnh giới và người thu tiền hồ.



Hoạt động của sới bạc này đã gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, khiến người dân bức xúc. Quá trình điều tra, Công an huyện Nghi Lộc xác định đối tượng cầm đầu tổ chức đường dây đánh bạc tại địa bàn huyện Nghi Lộc là Phạm Văn Thông hay còn gọi “Thông Trung” (SN 1981, trú tại, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc). Thông là đối tượng hình sự cộm cán, vừa ra tù về tội cưỡng đoạt tài sản.



Ngay sau đó, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án, 60 cán bộ, chiến sỹ các đội nghiệp vụ Công an huyện do Đội CSĐT tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy chủ trì, có sự phối hợp của Cảnh sát 113, Phòng PC06 Công an tỉnh Nghệ An được tung vào trận.



Khoảng 23h ngày 8/5, ban chuyên án xác định các đối tượng sẽ tập trung đánh bạc tại tầng 2 nhà của đối tượng Nguyễn Văn Quốc (SN 1994, trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc) nên đã quyết định phá án. Mặc dù sới bạc ở trong khu vực kín cổng, cao tường, có người cảnh giới, nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, khoảng 23h50 cùng ngày, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Nghi Lộc cùng các đơn vị phối hợp đã đột kích vào sới bạc. Tại đây, hàng chục đối tượng say sưa sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 155.990.000 đồng trên chiếu bạc; 4 bộ bát đĩa và 8 con vị; 33 điện thoại di động; 1 xe ô tô 16 chỗ để chở các đối tượng đến vị trí đánh bạc. Lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ các vật chứng khác phục vụ cho việc đánh bạc, tiền và tài sản khác tổng cộng trên 500 triệu đồng.



Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự 28 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc (trong đó có 16 đối tượng trú tại huyện Nghi Lộc, 8 đối tượng ở TX. Cửa Lò, 2 đối tượng ở huyện Diễn Châu, 1 đối tượng ở huyện Nghĩa Đàn và 1 đối tượng ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).



Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng và đấu tranh làm rõ vai trò của các đối tượng còn lại./.