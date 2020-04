Núp bóng công ty tài chính, tổ chức cho vay với lãi suất 365%/năm

Ngày 5/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết thực hiện kế hoạch phòng chống tội phạm liên quan tín dụng đen, qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện ổ nhóm cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc bát họ núp bóng Công ty mua bán nhà đất, hỗ trợ tài chính do Nguyễn Thị Hải Yến, SN 1983 ở thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc cầm đầu.

Nguyễn Thị Hải Yến cùng các đối tượng trong vụ

Trước đó, tối 3/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã xác lập chuyên án đấu tranh, ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Hải Yến, tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên. Đồng thời Công an tỉnh ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Yến cùng 3 đối tượng khác gồm: Cao Thị Vui, SN 1993; Nguyễn Văn Hòa, SN 1983 cùng ở xã Đồng Quế, huyện Sông Lô; Nguyễn Văn Hải, SN 1995 ở Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường.



Quá trình điều tra bước đầu xác định: Nguyễn Thị Hải Yến cùng người đàn ông tên Nguyễn Văn Tuấn thành lập Công ty mua bán nhà đất, hỗ trợ tài chính Tuấn Yến trụ sở ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên làm bình phong cho việc tổ chức cho vay lãi nặng.

Theo đó, Yến thuê Cao Thị Vui làm quản lý, theo dõi sổ sách cho vay lãi, thu lãi và thu nợ; thuê Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Hòa và một số đối tượng khác đi đòi nợ khi những người vay nợ không trả đúng hạn. Hình thức cho vay lãi của các đối tượng núp bóng bốc họ, cụ thể người muốn vay tiền đặt vấn đề bốc bát họ với số tiền bị khống chế trong giới hạn từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng với thời gian trả 20 ngày hoặc 40 ngày.

Khi cho vay, Yến trừ ngay tiền lãi là 5.000 đồng/triệu/ngày (tức 182,5%/năm) đối với bát họ 20 ngày hoặc 10.000 đồng/triệu/ngày; (tương đương 365%/năm) đối với bát họ 40 ngày. Người vay chỉ được nhận số tiền còn lại sau khi đã trừ tiền lãi. Số tiền vay được chia đều cho số ngày vay, người vay sẽ phải trả số tiền gốc vay theo từng ngày.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thu giữ 15 quyển sổ ghi chép theo dõi cho vay, thu nợ cùng các tài liệu liên quan việc cho vay lãi nặng của các đối tượng. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, hiện tại có khoảng 40 người đã vay lãi nặng của Yến với số tiền giao dịch khoảng 4 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang điều tra mở rộng vụ án. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khuyến cáo các đối tượng cùng nhóm của Nguyễn Thị Hải Yến thực hiện hành vi cho vay lãi nặng khẩn trương đến Phòng Cảnh sát hình sự đầu thú để được hưởng khoan hồng. Đồng thời, ai là người đã vay lãi nặng của nhóm đối tượng trên thì liên hệ ngay với điều tra viên Tạ Quốc Nam, số điện thoại 098.892.8222 để giải quyết./.