Phạt cảnh cáo công an mặc quần đùi lái xe biển xanh dẹp hàng rong

Liên quan đến vụ một công an phường Phúc Lợi mặc quần đùi, áo cộc đi xử lý bán hàng rong gây xôn xao mạng xã hội mấy ngày gần đây, tối 3/8, lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, nam thanh niên mặc quần đùi, áo cộc đi xe biển xanh xử lý bán hàng rong là cảnh sát trật tự, tên Lâm, đang công tác tại Công an phường Phúc Lợi.

Hình ảnh cắt từ clip

Đơn vị thống nhất đề xuất Giám đốc Công an Thành phố về mức xử lý kỷ luật đối với chiến sỹ Lâm là hình thức cảnh cáo và điều chuyển công tác về làm trực ban tại công an quận.



Trước đó, ngày 1/8, mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh người phụ nữ bán hàng rong trung tuổi giằng co với nam thanh niên trẻ tuổi mặc quần đùi áo cộc đi xe thùng biển xanh BKS 31A-7141, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo nội dung clip, người thanh niên này nói anh ta thực hiện theo "chỉ đạo của UBND thành phố" và thu giữ đồ vật của người phụ nữ bán hàng rong trên địa bàn phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

Chứng kiến sự việc, người quay clip dừng xe xuống hỏi nam thanh niên: "Em làm cái gì đấy... Nhưng mà em ăn mặc như này không phải em là người thi hành công vụ rồi. Em ăn mặc như là đi chơi, anh rất là bức xúc...", người đàn ông quay clip nói.

Đáp lại, nam thanh niên trả lời rằng: "Em đang bảo vệ quyền lợi cho người dân... theo yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố..." và sau đó lái xe bỏ đi.

Bình luận về clip trên, cư dân mạng tỏ ra khá bất bình về hành động của nam thanh niên mặc thường phục đi xe công vụ dẹp hàng bán rong trên./.