Phát hiện 75 người dương tính với ma túy tại vũ trường New Phương Đông

Cụ thể, vũ trường này đã vi phạm về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, bị phạt 60 triệu đồng, tịch thu 25 chai rượu ngoại các loại như Hennessy, Chivas. Lỗi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phạt tiền 8 triệu đồng và tịch thu 35 dụng cụ sử dụng Shisha.

Lực lượng chức năng kiểm tra vũ trường rạng sáng 20/5.

Hành vi kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự quy định bị áp dụng mức phạt tiền 20 triệu đồng. Tổng mức xử phạt đối với các sai phạm là 88 triệu đồng.



GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Trước đó, như VOV đã đưa tin, rạng sáng ngày 20/5, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bất ngờ kiểm tra vũ trường New Phương Đông ở địa chỉ số 20 đường Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Qua kiểm tra đột xuất và đưa 132 khách tại đây đi kiểm tra nhanh ma túy thì phát hiện 75 người dương tính với ma túy. Công an còn phát hiện nhiều chai rượu ngoại, shisa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đại diện vũ trường này không xuất trình được giấy tờ chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự hoạt động kinh doanh vũ trường và hồ sơ môi trường./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER