Phát hiện nhiều vụ tổ chức sử dụng ma tuý ở Đồng Nai

Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai sáng nay (17/6) cho biết, đang tạm giữ hình sự Đàm Văn Trường (34 tuổi, quê Nam Định) và Hoàng Bá Phú (29 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, Công an TP Biên Hòa bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke 179, phường Trảng Dài, bắt quả tang Đàm Văn Trường (chủ quán) và Hoàng Bá Phú (quản lý quán) đang tổ chức cho 9 thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hai đĩa sứ có chứa bột ma túy màu trắng.

Tại cơ quan Công an, Trường và Phú khai nhận, mỗi khi khách có nhu cầu sử dụng chất ma túy, hai đối tượng bố trí phòng cho khách vui chơi, sử dụng ma túy để thu tiền. Đối với 9 đối tượng sử dụng ma túy tại quán, Công an TP Biên Hòa tiến hành lập hồ sơ, xử lý hành chính.

Cũng liên quan đến ma túy, chiều 16/6, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an huyện Trảng Bom bất ngờ kiểm tra quán karaoke Phương Trang Nguyên, tại xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom phát hiện 25 đối tượng dương tính với chất ma túy. Công an huyện Trảng Bom cho biết, quán karaoke trên có dấu hiệu cho khách sử dụng trái phép chất ma túy, hoạt động quá giờ quy định.

Hiện cơ quan chức năng huyện Trảng Bom tiếp tục điều tra làm rõ./.