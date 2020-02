Phạt thanh niên tung tin đồn người nhiễm virus corona đi chúc Tết

Nguyễn Văn Nam làm việc với cơ quan công an vì tung tin đồn liên quan virus corona. (Ảnh: Công an cung cấp)

Chiều 4/2, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với một nam thanh niên đăng tin sai sự thật về dịch viêm phổi cấp do virus corona. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Chương Mỹ phát hiện một tài khoản facebook (có nickname là Nguyễn Văn Nam) đăng tải thông tin thất thiệt về dịch bệnh corona trên địa bàn.

Cụ thể, thông tin này nói về việc trên địa bàn thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ có 1 người mắc nhiễm virus corona trong những ngày vừa qua đã đi chúc Tết nhiều gia đình. Thông tin trên được một số tài khoản facebook trích dẫn lại đã gây hoang mang dư luận.

Dòng trạng thái trên facebook tung tin đồn về việc virus corona xuất hiện ở Thanh Hóa.

Qua tiến hành xác minh, Công an huyện Chương Mỹ xác định chủ tài khoản facebook nói trên là Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1994, trú tại Chương Mỹ).

Bị triệu tập đến cơ quan công an, Nam thừa nhận việc đưa thông tin về dịch bệnh không đúng sự thật và đã gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm. Công an huyện Chương Mỹ đã lập biên bản và xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Nam về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội./.