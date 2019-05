“Quái xế” và hàng loạt vụ cướp giật tại Hà Nội

Thời gian gần đây, Công an TP Hà Nội liên tiếp bắt giữ những đối tượng cướp giật hoạt động theo nhóm hai người, sử dụng xe máy. Đối tượng cầm lái giữ vai trò “quái xế” áp sát nạn nhân để cho đối tượng ngồi sau nhanh tay giật túi xách, tiền, đồ có giá trị rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Cặp đôi "quái xế" cướp giật: Đặng Hữu Lâm và Dương Văn Tân tại cơ quan công an.

Mới nhất ngày 19/5, phòng Hình sự CA TP Hà Nội bắt giữ hai đối tượng Đặng Hữu Lâm (SN 1978, trú tại phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Dương Văn Tân (SN 1990, trú tại phường Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Đây là hai đối tượng chuyên rình rập trước cửa các ngân hàng rồi sử dụng thủ đoạn “quái xế” cướp giật để lấy tài sản của những người vừa từ ngân hàng đi ra. Lợi dụng lúc nạn nhân đang đi bộ từ cổng ngân hàng ra xe máy hoặc ô tô, hai đối tượng vọt tới giật tài sản. Thông thường, những nạn nhân này mang theo nhiều tiền, ngoại tệ (vì vừa rút ở ngân hàng).

Từ năm 2018 đến nay, hai đối tượng Lâm và Tân đã thực hiện trót lọt 7 vụ cướp với thủ đoạn như trên. Tổng số tiền hai đối tượng này chiếm đoạt lên tới gần 3 tỷ đồng. Cướp được tiền, Lâm và Tân “nướng” vào bài bạc, ma túy và những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Đến khi bị bắt, khám xét trong người hai đối tượng chỉ còn hơn 4 triệu đồng. Lâm và Tân khai nhận đang trong quá trình di chuyển tìm kiếm “con mồi” mới thì bị bắt.

Lực lượng cảnh sát mật phục bắt gọn một đối tượng cướp giật bằng xe máy. (Ảnh công an cung cấp)

Anh Nguyễn Tiến T (SN 1980, trú tại Xa La, Hà Đông) là một trong những nạn nhân của nhóm “quái xế” cướp giật nói trên, kể lại: “Thời điểm đó là tháng 10/2018, tôi mới rút tiền từ một ngân hàng tại Xa La, Hà Đông để vào túi nilon trên tay. Vừa đi ra khỏi cổng ngân hàng khoảng chục bước chân, định bước vào ô tô thì hai đối tượng bịt mặt, đi trên xe SH vọt tới giật túi nilon. Tôi hô hoán nhưng không ai kịp đuổi theo các đối tượng”.

Số tiền anh T. bị các nạn nhân cướp giật lên đến 400 triệu đồng. Cặp đôi “quái xế” Tân và Lâm không phải trường hợp duy nhất.

Vào tháng 3/2019, Công an Hà Nội cũng đã bắt giữ hai đối tượng Vũ Thành Nam (SN 1997, trú tại xóm Tân Tiến, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Vương Quốc Anh (SN 1999, trú tại Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội) với những thủ đoạn tương tự.

Cặp đôi “quái xế” cướp giật Thành Nam - Quốc Anh không rình trước cửa ngân hàng mà thường chọn những đoạn đường vắng người. Cũng với thủ đoạn một người cầm lái, một người giật đồ, cặp đôi này chọn những “con mồi” là chị em phụ nữ đi trên những chiếc xe tay ga xịn, có vẻ giàu có.

Hai đối tượng Vương Quốc Anh và Vũ Thành Nam thực hiện trót lọt 11 vụ cướp giật bằng xe máy, trước khi sa lưới pháp luật.

Hành vi trộm cắp của các đối tượng thường diễn ra trên những đoạn đường vắng, nên nạn nhân không kịp đuổi theo cũng như khó có sự hỗ trợ của những người xung quanh. Tổng cộng hai đối tượng đã thực hiện trót lọt 11 vụ cướp giật tài sản trước khi bị bắt.

Nói về loại tội phạm này, Trung tá Nguyễn Minh Quang, đội trưởng Đội 8, Phòng CSHS Công an Hà Nội, cho biết: “Những nhóm tội phạm này hoạt động rất chuyên nghiệp. Chúng chuẩn bị trước các phương thức để xóa dấu vết như bịt mặt, che biển số xe và thường sống lang bạt, nay đây mai đó nên gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Khi đã cướp được tài sản thì chúng biến mất rất nhanh, do đã có sự chuẩn bị từ trước. Bên cạnh đó, tài sản do những đối tượng này cướp được cũng khó thu hồi vì chúng sẽ tẩu tán rất nhanh”.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Minh Quang, người dân cần đặc biệt cảnh giác với loại tội phạm này. Ngoài nguy cơ bị mất tài sản, có thể xảy ra nguy cơ tổn hại thân thể khi giành giật với các đối tượng. Do đó, khi đi rút tài sản có giá trị từ ngân hàng, người dân nên đi 2 người để tăng độ an toàn; cần quan sát, cảnh giác trước khi bước ra và không nên để tài sản lộ liễu. Đặc biệt là nữ giới khi di chuyển bằng các loại xe tay ga nên cất túi xách trong cốp, tránh trường hợp bị các đối tượng phát hiện và thực hiện hành vi cướp giật tài sản./.