Quản lý quán karaoke mua ma túy về bán cho dân chơi

Sáng 19/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Xuân Thăng (26 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị), để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Công an kiểm tra quán karaoke Phương Nam - TP Long Khánh.

Trước đó, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Đồng Nai và Cảnh sát cơ động của Bộ Công an kiểm tra đột xuất quán karaoke Phương Nam, tại tổ 8, khu phố 3, phường Xuân Thanh, TP Long Khánh, do ông Nguyễn Mạnh Dũng (44 tuổi) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, tại 2 phòng VIP của quán, lực lượng chức năng phát hiện 13 khách đang vui chơi có biểu hiện sử dụng ma túy, trong đó, tại một phòng có một bịch chứa ma túy tổng hợp.

Mở rộng kiểm tra trong quầy thu ngân của quán, lực lượng công an phát hiện 3 bịch chứa ma túy tổng hợp. Ngoài ra, còn phát hiện một roi điện và 1 con dao bấm. Qua test nhanh, phát hiện có 10 đối tượng dương tính với chất ma túy.