Ra quân tổng kiểm tra phương tiện, Hà Nội phạt hơn 27 tỷ đồng

Công an TP. Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, qua 1 tháng triển khai, Công an thành phố đã kiểm tra, xử lý 65.025 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 27 tỷ đồng, tạm giữ 2.386 phương tiện, 13.104 bộ giấy tờ, tước giấy phép lái xe 1.808 trường hợp (so với thời gian liền kề tăng hơn 28.839 trường hợp vi phạm).

Các lỗi vi phạm chủ yếu như không đội mũ bảo hiểm 29.291 trường hợp; dừng, đỗ sai quy định 10.194 trường hợp; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 6.375 trường hợp; vi phạm nồng độ cồn 970 trường hợp; vi phạm về tốc độ 708 trường hợp…



Đáng chú ý, trong quá trình tổng kiểm soát phương tiện giao thông, các lực lượng chức năng CATP đã phát hiện 350 vụ việc, bắt giữ 467 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp luật hình sự, bàn giao cho các đơn vị giải quyết theo thẩm quyền.

Theo Công an TP. Hà Nội, nhờ triển khai nhiều biện pháp quyết liệt và đồng bộ tình hình trật tự an toàn giao thông tại Hà Nội thời gian qua đã chuyển biến tích cực. Người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật hơn, tình hình tai nạn giao thông đã được kiềm chế.

Lực lượng chức năng xử lý trường hợp vi phạm.

Trong 1 tháng tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, toàn thành phố Hà Nội xảy ra 93 vụ tai nạn giao thông, làm 40 người chết và 60 người bị thương (so với cùng kỳ năm trước giảm 23 vụ tai nạn giao thông và giảm 13 người bị thương; so với liền kề tháng trước giảm 02 vụ tai nạn giao thông và giảm 11 người bị thương).

Để công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm an toàn giao thông thời gian tới được thực hiện tốt hơn, công an Hà Nội sẽ chỉ đạo lực lượng tiếp tục duy trì nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông, đặc biệt là các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông tăng cường đưa tin, tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia và Nghị định 100/2019 của Chính phủ để nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô./.