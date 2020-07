Rủ nhau sang Campuchia vận chuyển thuê ma túy về Việt Nam

Sáng nay 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trương Văn Giang, 40 tuổi, trú tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và Hồ Minh Nhật, 47 tuổi, trú tại Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh, về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.



2 đối tượng tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa 3/7/2020, Hồ Minh Nhật rủ Trương Văn Giang cùng thuê xe taxi đi từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống An Giang, khi đến thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang cả hai xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Đến khoảng 18h ngày 4/7/2020, một người đàn ông đến thuê Giang và Nhật vận chuyển 6 bánh heroin và 1 bọc ma túy đá từ Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh, với giá 30 triệu đồng.

Khoảng 21h cùng ngày, cả 2 đối tượng này đã vận chuyển số ma túy trên nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Khi đến khu vực trạm xe Hùng Cường, thuộc tổ 13, ấp Tân Thạnh, Thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, thì bị lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang và Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, Cục Hải quan An Giang bắt giữ.



Tang vật trong vụ án

Qua kiểm tra, Tổ công tác đã phát hiện và thu giữ bên trong túi xách và trên người Trương Văn Giang, có 4 bánh heroin, trọng lượng trên 1,38kg và 1 bịch nylon bên trong chứa gần 1kg Methamphetamine; trong người Hồ Minh Nhật, có 2 bánh heroin, trọng lượng trên 700gram. Tổ công tác tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang.



Ngày 10/7/2020, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ./.