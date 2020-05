Sập tường 10 người chết ở Đồng Nai: Khởi tố giám đốc công ty thi công

VOV.VN -Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Hà Huy Hải để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.