Sẽ khởi tố 4 thanh niên chống đối cán bộ phòng dịch tại Quảng Ninh

Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng để điều tra làm rõ việc "Chống người thi hành công vụ". Vụ việc xảy ra vào 12/4 tại chốt kiểm tra y tế dịch Covid-19 tại phường Phong Cốc.

Đối tượng Lê Minh Thức tại cơ quan công an.

Tối qua (12/4) tại khu 4, phường Phong Cốc (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), 3 thanh niên gồm Vũ Văn Huy (SN 1990); Vũ Văn Phong (SN 1993) cùng trú tại khu 5, phường Phong Hải và Nguyễn Văn Tuyển (SN 1994) HK thường trú tại xã Thái Liên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai lưu thông bằng xe máy trên đường không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang và chở quá số người quy định. Trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã tạm dừng phương tiện chở 3 thanh niên này để kiểm tra. Khi bị nhắc nhở, đối tượng Huy có lời nói thách thức, rồi cùng Phong, Tuyển hành hung cán bộ của tổ công tác.

Cùng lúc đó Lê Minh Thức (SN: 1988, trú tại: khu 3, phường Phong Hải) đi xe máy qua thấy sự việc nên tham gia cùng đồng bọn chống đối Tổ công tác. Đối tượng Lê Minh Thức đã dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh và dùng tay giữ một đồng chí trong tổ tuần tra để 3 đối tượng còn lại tiếp tục hành vi đánh, đấm. Hậu quả đồng chí Bùi Quang Anh, thành viên tổ công tác chống dịch của phường Phong Cốc bị trẹo tay, sưng tím ở phần mềm ngoài da. Sau đó lực lượng công an phường đã khống chế, bắt giữ Huy, Phong, Tuyển và Thức đưa về Công an thị xã Quảng Yên để xử lý.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Minh Thức khai nhận: “Em nói Công an đánh người là sai sự thật. Em đã xử sự không đúng và em sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật."

Bất bình trước hành vi của các đối tượng, anh Nguyễn Ngọc Minh, người dân chứng kiến cho biết: "Lúc tôi ra thấy hai bên đang vật nhau ở ngoài đường, sau đó Công an khóa 1 anh vào. Về sau Công an phường tới mời một anh lên xe thì anh ấy không lên, chống đối, sau đó lăn đùng ra đường ăn vạ. Anh ấy bảo là Công an đánh người".

Hiện trường vụ việc.

Thượng tá Nguyễn Tiến Duật, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Hiện tại chúng tôi đã ra quyết định tạm giữ 4 đối tượng và đang tích cực phối hợp với VKSND, Tòa án Nhân dân thị xã để tiến hành điều tra, xác minh làm rõ, x

Hiện các cơ quan tố tụng của thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp tiến hành xác minh, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời phục vụ công tác giáo dục, tuyên truyền phòng, chống bệnh Covid-19.

Trước đó, Tòa án Nhân dân huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) cũng đã tuyên án 9 tháng tù giam đối với bị cáo Đào Xuân Anh về tội “Chống người thi hành công vụ”. Chắc chắn, vụ việc hành hung, chống đối người thi hành công vụ này sẽ được xử lý nghiêm minh và là bài học cảnh tỉnh cho những ai không chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch./.