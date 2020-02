Tá hỏa khi số tiền hơn 200 triệu đồng trong cốp xe “không cánh mà bay“

Ngày 21/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, vừa tổ chức trao trả số tiền 219.900.000 đồng cho chị Bùi Thị Mỹ Phượng, 42 tuổi, ở phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên. Đây là số tiền chị bị kẻ gian lấy trộm vào chiều 18/2.

Chị Bùi Thị Mỹ Phượng nhận lại số tiền từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên.

Trước đó, khoảng 15h ngày 18/2, chị Phượng đến ngân hàng Sacombank, trên đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên để rút tiền 230 triệu đồng. Sau khi rút xong, chị Phương lấy 10 triệu đồng bỏ vào túi xách, số tiền còn lại chị bỏ vào cốp xe máy rồi điều khiển xe đến Công ty điện lực thành phố Long Xuyên để đóng tiền điện. Khi quay trở lại xe, chị Phượng phát hiện toàn bộ số tiền trong cốp xe của mình đã bị kẻ gian lấy mất nên đã tới Công an trình báo.

Nhận tin báo, Công an thành phố Long Xuyên phối hợp với Công an phường Mỹ Bình điều tra, xác minh truy tìm đối tượng. Chỉ trong thời gian ngắn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định được đối tượng là Trần Chí Dũng (37 tuổi, ở phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Đến khoảng 17h cùng ngày, Dũng đã bị lực lượng hình sự Công an thành phố Long Xuyên bắt giữ. Khám xét nơi ở của Dũng, lực lượng Công an thu giữ số tiền 219.900.000 đồng được tìm thấy trong chuồng gà.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ./.