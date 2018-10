Tạm giam người Lào vận chuyển hơn 3 tạ ma tuý đá ở Quảng Bình

Ngày 19/10, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Xệng Vàng để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Xệng Vàng cùng số tang vật của vụ án. (Ảnh: Công an Quảng Bình)

Trước đó, ngày 12/10, tổ công tác của Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình tuần tra, kiểm soát trên tuyến QL1A, đoạn qua địa bàn xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy phát hiện xe ô tô nhãn hiệu FORD loại 5 chỗ ngồi mang biển số 86C-091.02 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, xử lý vi phạm chạy quá tốc độ, tổ công tác phát hiện trên xe vận chuyển 308,6kg ma túy đá cùng nhiều vật chứng khác.

Khi bị phát hiện, 2 kẻ vận chuyển ma túy (một người Lào, một người Việt Nam) đã tìm cách bỏ trốn.

Công an Quảng Bình đã huy động lực lượng phối hợp với quần chúng nhân dân và chính quyền địa phương nhanh chóng truy bắt được nam thanh niên người Lào, và đang tiếp tục truy bắt người còn lại.

Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên người Lào khai tên là Xệng Vàng (SN 1995, trú tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) đang cùng Chinh (người đã bỏ trốn) vận chuyển thuê 308,6kg ma túy đá từ Hà Tĩnh vào Đà Nẵng để lấy 10.000USD tiền công.

Theo Công an tỉnh Quảng Bình, đây là vụ án vận chuyển ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay mà đơn vị phát hiện, bắt giữ./.

