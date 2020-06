Tạm giữ 2 tàu cá mua bán, vận chuyển hơn 25 ngàn lít dầu trái phép​

Theo đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên biển, Tổ Công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện 2 tàu cá mang số hiệu KG 90436 TS do ông Nguyễn Văn Dũng trú tại xã Sóc Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang làm thuyền trưởng đang vận chuyển 20.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng từ; Tàu còn lại số hiệu KG 94522 TS do ông Nguyễn Thanh Giang, trú tại xã Hòn Tre, Kiên Hải, Kiên Giang làm thuyền trưởng. Ông Giang khai nhận trên tàu đang có 5.000 lít dầu D.O mua trôi nổi trên biển, không có hóa đơn, chứng từ.

Kiểm tra hàng hóa trên tàu vi phạm.



Tổ Công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính và dẫn giải cặp tàu cá trên về khu vực cảng Hải đội 401 ở Phú Quốc, Kiên Giang để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.



Đây là chiến công thứ 5 tính từ đầu năm 2020 đến nay của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, vi phạm trên biển./.