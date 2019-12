Tạm giữ đối tượng khống chế con đẻ, cháu ruột đòi tiền chuộc

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Luyện (SN 1983), trú ở xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến bắt cóc, tống tiền.

Đối tượng Trần Văn Luyện tại cơ quan Công an

Trước đó, trưa 10/12, Công an huyện Vĩnh Tường nhận được tin báo về việc Trần Văn Luyện đưa cháu T.T. (5 tuổi), con đẻ của Luyện, và cháu T.T.M (2 tuổi), cháu gái ruột của Luyện đi khỏi nhà, sau đó nhắn tin yêu cầu bố cháu M. phải chuyển cho Luyện 200 triệu đồng, nếu không sẽ “xử” với 2 cháu bé rồi tự sát.

Sau khi nhận được tin báo, công an huyện Vĩnh Tường đã phối hợp với đơn vị chức năng tiến năng điều tra, dựng lại toàn bộ di biến động của đối tượng. Khoảng mấy tiếng đồng hồ sau, Công an huyện Vĩnh Tường đã phát hiện, khống chế được Trần Văn Luyện khi đối tượng đang ở địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Hai cháu bé được giải cứu an toàn.

Theo điều tra ban đầu, Trần Văn Luyện đam mê cờ bạc, thời gian gần đây, Luyện thông báo với gia đình đang nợ khoản tiền lớn, muốn nhờ mọi người giúp đỡ, nhưng đã bị từ chối. Trong lúc quẫn trí, Luyện đã khống chế con đẻ, cháu ruột mình để đưa yêu sách.