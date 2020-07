Tặng giấy khen cho người báo tin để bắt được phạm nhân Triệu Quân Sự

Công an tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 3 công dân có thành tích xuất sắc trong việc tố giác và bắt giữ. Đây là tội phạm giết người đang bị truy nã sau khi trốn trại giam của Quân Khu 5 đóng tại tỉnh Quảng Ngãi.

Trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 2 dân phòng- Ảnh Công an Quảng Nam

Trước đó, như tin đã đưa, tối ngày 18/6/2020, Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lực lượng bắt giữ được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự tại một quán Internet ở phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ.

Góp phần vào chiến công xuất sắc đó là sự hỗ trợ của người dân trong việc phát hiện, tố giác tội phạm và truy bắt tội phạm.

Cụ thể, tối ngày 18/6, phát hiện một thanh niên có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng Triệu Quân Sự đang bị truy nã đặc biệt, ngồi chơi game tại quán Internet HT, phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ, người dân đã báo tin cho lực lượng Công an.

Ngay lập tức, Công an TP. Tam Kỳ đã phân công lực lượng gồm Công an thành phố, Công an phường và 2 bảo vệ dân phố của phường An Mỹ tiếp cận, kiểm tra, khống chế và bắt giữ Triệu Quân Sự ngay tại tiệm Internet trên trong tối cùng ngày.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc đã trao Giấy khen kèm tiền thưởng của Giám đốc Công an tỉnh cho công dân đã báo tin và 2 bảo vệ dân phố, đã góp phần cùng lực lượng Công an bắt giữ được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự./.