Tên cướp “nhí” sau khi cướp ngân hàng đã vứt hung khí gồm những gì?

Sáng nay (7/8), Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh thực hiện dựng lại hiện trường, điều tra vụ cướp ngân hàng xảy ra vào tối 6/8. Trong ảnh: Nghi can được công an đưa đến hiện trường để tổ chức thực nghiệm (ảnh: zing.vn) Cơ quan công an đã dẫn nghi can Cao Xuân Thắng, sinh năm 2013, ngụ đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP. Vũng Tàu đi chỉ những địa điểm mà Thắng vứt các hung khí sau khi gây án. (ảnh: Người Lao động) Theo lời khai của nghi can, do có ý định cướp ngân hàng từ trước nên chiều ngày 6/8, nghi can nhiều lần đi qua Ngân hàng PVcomBank trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu. Trong ảnh: Vị trí xảy ra vụ việc. (Ảnh: Google Maps.) Đến 17h30 phút cùng ngày, Thắng mang theo một số dụng cụ như: dao, một khẩu súng bắn bi nhựa... để trong balo đi vào ngân hàng. Đến nơi, Thắng bịt mặt và vào ngân hàng rồi chĩa súng và rút dao ra uy hiếp, khống chế nhân viên yêu cầu bỏ tiền vào ba lô. (ảnh: Người Lao động) Khi phát hiện ra vụ việc, nhân viên bảo vệ của ngân hàng đã nhanh chóng áp sát Thắng. Trong ảnh: Lực lượng điều tra đã phải mất nhiều giờ mới tìm được những hung khí Thắng mang đi cất giấu (ảnh: Người Lao động) Thấy lực lượng bảo vệ, Thắng hoảng hốt nên đã mang theo súng, dao bỏ chạy. Trong ảnh: Đối tượng Cao Xuân Thắng (áo trắng) bị công an bắt giữ. (Ảnh: Sài Gòn giải phóng) Trong lúc bỏ chạy có làm rớt dao sau đó quay lại nhặt dao lên và tiếp tục chạy về hướng bến xe Vũng Tàu. Tại đây, Thắng thuê một chiếc xe ôm rồi chở lên khu vực biển Chí Linh, cách hiện trường khoảng 5 km để vứt dao và giày. Sau đó, Thắng tiếp tục chạy men theo bãi biển và vứt súng trong một bụi cây. Trong ảnh: Dao và giày mà Thắng vứt bỏ trong lúc bỏ trốn (ảnh: Người Lao động) Nhận được tin báo từ phía ngân hàng PVcomBank, ngay trong đêm lực lượng chức năng đã truy bắt được Cao Xuân Thắng khi đối tượng đang lẩn trốn tại một khu du lịch trên địa bàn phường 10, TP Vũng Tàu. Trong ảnh: Nghi can Cao Xuân Thắng bị bắt giữ (ảnh: Vietnamnet)

