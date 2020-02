Thêm một chủ tài khoản Facebook bị xử lý vì tung tin giả về Covid-19

Lại thêm một chủ tài khoản Facebook ở tỉnh Quảng Ngãi bị lực lượng công an triệu tập để điều tra về hành vi tung tin bịa đặt về dịch Covid-19. Đây là trường hợp thứ 10 ở địa phương này bị phát hiện tung tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19.



Khoảng 21h30 phút hôm qua(15/2), tài khoản Facebook Vinh Văn Bùi (Tranh chân dung) đăng tải thông tin sai sự thật nội dung “có 3 công nhân Trung Quốc làm việc ở Hoà Phát bị nhiễm virus corona”. Thông tin này lập tức gây sự chú ý và khiến người dân tỉnh Quảng Ngãi hoang mang, lo lắng. Qua truy xét, lực lượng công an địa phương xác định chủ tài khoản đăng tải thông tin trên là Bùi Văn Vinh, sinh ngày 12/7/1994, ở thôn Tuyết Diêm I, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Bùi Văn Vinh tại cơ quan công an.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Bùi Văn Vinh đã nhanh tay xóa bài viết, tạm khóa, thậm chí thay đổi cả tên tài khoản. Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan công an đã triệu tập Bùi Văn Vinh lên làm việc vào sáng nay (16/2). Bước đầu, Bùi Văn Vinh đã thừa nhận hành vi sai phạm. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện 9 trường hợp có hành vi tung tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID 19. Hai người trong số này đã bị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt tiền mặt và buộc cam kết không tái phạm, các trường hợp còn lại đang tiếp tục xử lý.

Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Lực lượng Công an cùng với sở Thông tin và Truyền thông kiểm soát tình hình an ninh trên không gian mạng, đặc biệt là những thông tin thất thiệt. Chúng tôi đã xử lý vi phạm hành chính hai trường hợp, còn lại các trường hợp khác đang tiếp tục xử lý"./.