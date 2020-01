Thêm một vụ cướp trạm thu phí cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây

Nghi can là Đặng Đình Kiên (31 tuổi, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Trạm thu phí cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Đặng Đình Kiên bắt xe khách từ Bà Rịa – Vũng Tàu đi Đồng Nai. Khi đến đoạn giao nhau giữa cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây với Quốc lộ 51, Kiên xuống xe, men theo đường dẫn lên cao tốc tới trạm thu phí cách đó khoảng 200m.



Tại cabin số 6 có nhân viên trạm thu phí Dương Thị Hồng Phượng đang làm việc, Kiên bịt mặt tới vờ hỏi thăm, sau đó nhanh tay giật một cọc tiền trong ngăn kéo rồi bỏ chạy. Nghe tiếng hô hoán, nhân viên bảo vệ trạm thu phí lập tức đuổi theo tên cướp nhưng không kịp.

Nhận tin báo, Công an huyện Long Thành và công an các xã trong khu vực lập tức triển khai lực lượng truy tìm tên cướp. Đến khoảng 7h sáng, công an bắt được Đặng Đình Thiên.

Theo Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam số tiền bị cướp là hơn 38 triệu đồng. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra cướp tài sản ở trạm thu phí này. Trước đó, đầu năm 2019, trạm thu phí cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây cũng đã từng bị cướp đi số tiền 2.2 tỷ đồng. Thủ phạm là 2 nhân viên cũ của trạm thu phí./.