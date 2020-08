Thi công trái phép còn tấn công người thi hành công vụ tại Đà Nẵng

Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng tấn công lực lượng công an thi hành công vụ.



Các đối tượng tấn công người thi hành công vụ.

Ngày 5/8, lực lượng quy tắc đô thị quận Liên Chiểu đến nhắc nhở việc thi công trái phép của ông Nguyễn Văn Hướng (62 tuổi) ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu thì bị gia đình phản đối và tấn công.



Công trình này vi phạm trong xây dựng khi vi phạm tín hiệu đường sắt, đất đai cơi nới ngoài giấy phép xây dựng; vi phạm quy định về giãn cách của thành phố trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nghiêm trọng hơn khi lực lượng chức năng đến nhắc nhở dừng thi công thì đã xảy ra xô xát. 3 người trong gia đình ông Hướng cùng 3 thợ xây dựng dùng gạch đá tấn công lực lượng công an phường Hòa Hiệp Nam. Công an quận Liên Chiểu có mặt tại hiện trường mới khống chế được các đối tượng.

Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Công an quận Liên Chiểu cho biết, vụ xô xát khiến 3 cán bộ công an và 1 dân quân phường bị thương nhẹ nhưng tính chất, hành vi hết sức nghiêm trọng, thể hiện sự manh động, ảnh hưởng lớn đến an ninh chính trị ở địa phương trong thời điểm này, gây nên phản cảm trong dư luận.

"Quan điểm của Công an Quận là phải xử lý nghiêm khắc, đúng người, đúng tội, không nể nang, bao che. Công an Quận cũng đã báo cáo Quận ủy, UBND quận, Giám đốc Công an thành phố và đã bàn bạc thống nhất với Viện Kiểm sát để tập trung điều tra xử lý việc theo đúng quy định của pháp luật"- Đại tá Nguyễn Văn Hoa nhấn mạnh./.