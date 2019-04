Thiếu niên cậy phá cửa, trộm hàng trăm triệu đồng ở Hưng Yên

Ngày 5/4, Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) cho biết đơn vị đã bắt giữ Đào Đại Thắng (14 tuổi, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đào Đại Thắng tại cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra, ngày 18/3, Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Văn Chức, SN 1973, ở thôn Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động về việc gia đình ông bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp số tiền 40 triệu đồng cùng 18 chỉ vàng 9999.

Cùng thời gian này, Công an huyện Kim Động tiếp tục nhận được đơn trình báo của 3 hộ dân khác ở địa bàn xã Toàn Thắng và Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động về việc bị kẻ gian phá khóa cửa nhà đột nhập trộm cắp 11 triệu đồng cùng 12 chỉ vàng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kim Động đã nhanh chóng xác minh và điều tra vụ án.

Quá trình điều tra, đến ngày 23/3, Công an huyện Kim Động đã bắt giữ Đào Đại Thắng là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, đối tượng này đã cậy phá cửa đột nhập trộm cắp tài sản.

Công an huyện Kim Động cho biết, Thắng bỏ học từ năm lớp 6, năm 2018, đối tượng này đã trộm cắp số tiền 40 triệu đồng của một gia đình ở xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động. Do đang ở tuổi vị thành niên nên Công an huyện đã trực tiếp giáo dục, răn đe nhưng với bản chất thích ăn chơi đua đòi, đối tượng này lại tiếp tục đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ./.

PV/VOV.VN

