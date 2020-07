Thủ đoạn tinh vi của “nữ quái” điều hành đường dây bán ma túy

Ngày 15/7, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với ban công an xã Chiêu Lưu bắt giữ đối tượng Vi Thị Chói (SN 1969, trú tại bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Vi Thị Chói.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Công an huyện Kỳ Sơn đã phát hiện trên địa bàn huyện Kỳ Sơn xuất hiện một số đối tượng lạ mặt có hành vi phạm tội liên quan đến ma túy.

Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ và xác minh, các trinh sát nhận định Vi Thị Chói là đối tượng chuyên bán lẻ ma túy cho các con nghiện trên địa bàn xã Chiêu Lưu và các vùng lân cận. Bản thân Vi Thị Chói đã có 2 tiền án về tội ma túy, vừa được mãn hạn tù vào giữa năm 2019.

Sau khi ra tù, “ngựa quen đường cũ”, Chói móc nối, cấu kết với những đối tượng cộm cán về ma túy tại Lào để lấy “hàng”. Chói cất giấu ma túy ở trên các hốc đá, lùm cây gần rẫy của nhà mình. Để tránh nhầm lẫn và quên, Chói đánh dấu bằng những ký hiệu riêng. Khi có khách hỏi mua, Chói mới bí mật ra địa điểm cất giấu, lấy “hàng” ra để bán.

Chói lập một số "đệ tử" thân cận là các con nghiện để điều hành đường dây bán lẻ ma túy. Mỗi lần tiến hành giao dịch, “nữ quái” đều phân công các người làm nhiệm vụ cảnh giới, khi "đánh hơi" thấy nguy hiểm sẽ lập tức phát tín hiệu để Chói tẩu thoát.

Vào khoảng 11h15’, ngày 15/7, tại khu vực rẫy thuộc bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Ban Chuyên án (Công an huyện Kỳ Sơn) phối hợp với ban công an xã Chiêu Lưu bắt giữ Vi Thị Chói, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp, 40g heroin và một số tang vật khác tại hiện trường.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Vi Thị Chói đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Số ma túy trên được Chói mua lại từ một người đàn ông dân tộc Mông để bán kiếm lời.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án./.