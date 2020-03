Thượng úy công an hy sinh là con trai duy nhất trong gia đình

Sáng 23/3, đồng đội, người thân và người dân bản Xóm Mới, xã Châu Thắng, huyện Qùy Châu, Nghệ An lo mai táng cho Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa - cán bộ Công an huyện Quế Phong - vừa hy sinh khi vây bắt nhóm buôn ma túy.

Căn nhà cấp 4 bên quốc lộ 48 của gia đình ông Sầm Văn Vinh (61 tuổi, bố Thượng úy Nghĩa) đông người đến thăm viếng, chia buồn. Người vợ trẻ nấc nghẹn ôm lấy quan tài khiến không ai có thể cầm nổi nước mắt.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên gia đình Thượng úy Nghĩa trước sự mất mát quá lớn.

Thượng úy công an vừa hy sinh là con trai duy nhất trong nhà. Bố Nghĩa là lao động tự do, còn mẹ anh là cán bộ trạm y tế đã về hưu. Từ nhỏ, Nghĩa đã thích làm cảnh sát trấn áp tội phạm. 5 năm trước, Nghĩa được chuyển về công tác tại Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, ma túy và kinh tế của Công an huyện Quế Phong. Nghĩa được về công tác gần nhà, tất cả mọi người thân đều rất vui, mong Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ, dù biết công việc của anh sẽ rất vất vả và luôn phải đối mặt với hiểm nguy.

Năm 2017, Nghĩa kết hôn với nữ giáo viên cùng xã. Cặp vợ chồng trẻ đã có cô con gái gần 3 tuổi. Cơ quan cách nhà chưa đầy 20 km nhưng với đặc thù công việc, cứ một vài tuần, Nghĩa mới về thăm nhà một hôm rồi lại lên đơn vị.

Ông Lương Vạn Xuyên (73 tuổi, ông ngoại Thượng úy Nghĩa), cho biết cháu ngoại là cả niềm tự hào của gia đình. Hôm nghe tin có chiến sĩ công an hy sinh khi bắt nhóm buôn ma túy, ông cùng người thân vội gọi điện hỏi han. Đến khi đơn vị báo tin, ai nấy đều chết lặng.

Ông Sầm Quốc Vinh nhớ lại, sáng 22/3, trước khi đi, Nghĩa còn điện thoại về nhà, dặn vợ ra ngoài phải đeo khẩu trang cẩn thận, còn bảo với vợ sẽ về để cả gia đình ăn bữa cơm vì đã lâu chưa quây quần…

Gần trưa, ông Vinh linh cảm có chuyện chẳng lành nên nhiều lần điện thoại cho con. Khi cuộc nói chuyện kết nối, Nghĩa chỉ kịp nói câu: “Con đang làm nhiệm vụ” rồi gác máy. Biết công việc của con mình, ông cũng không hỏi nhiều, dù trong người rất sốt ruột. Nhưng chỉ ít tiếng sau, gia đình nhận hung tin.

Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa đa hy sinh khi truy bắt nhóm tội phạm buôn ma túy.

Một cán bộ Công an huyện Quế Phong cho biết, Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa không chỉ nhiệt tình với công việc, còn năng nổ trong các hoạt động của đơn vị. 5 năm công tác trong đội thì 3 năm liền Thượng úy Nghĩa đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Trước đó, vào sáng 22/3, Công an huyện Quế Phong, Nghệ An nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một số đối tượng người Lào tổ chức vận chuyển ma túy từ biên giới vào mua bán tại khu vực rừng núi xã Nậm Giải, huyện Quế Phong. Lãnh đạo Công an huyện Quế Phong đã nhanh chóng xác minh nguồn tin, đồng thời cử tổ công tác gồm 8 đồng chí tổ chức vây bắt nhóm đối tượng này.

Trong quá trình truy bắt các đối tượng, Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa bất ngờ bị hai đối tượng dùng hung khí tấn công khiến anh bị thương nặng. Do địa hình hiểm trở nên các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát vào rừng sâu. Ngay sau đó, Thượng úy Nghĩa được đồng đội đưa đến Trung tâm y tế huyện Quế Phong cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đồng chí đã hi sinh vào trưa cùng ngày.

Người thân đau xót trước sự ra đi đột ngột của Thượng úy Nghĩa.

Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa là cán bộ công tác tại Đội cảnh sát Điều tra TP về hình sự - kinh tế - ma túy từ năm 2015. Là một trong những cảnh sát trẻ nhưng mưu trí, dũng cảm, có kinh nghiệm trong đấu tranh với tội phạm ma túy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng về quy án. Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Quế Phong cũng đã đến nhà chia sẻ, động viên tinh thần người thân của đồng chí Nghĩa.

Công an tỉnh Nghệ An cũng nghị Bộ Công an thăng quân hàm cho Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa./.