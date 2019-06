Tiền Giang: Xử lý 17 đối tượng đá gà ăn tiền

Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đang hoàn thiện hồ sơ đưa ra xử lý 17 đối tượng tổ chức và tham gia đá gà ăn tiền vừa bị lực lượng công an triệt phá.



Bắt quả tang xới gà ở xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước

Ngày 20/6, các lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự - Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Tiền Giang) phối hợp Công an huyện Tân Phước tổ chức tấn công và bắt quả tang 1 tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống trên địa bàn ấp 5, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước.

Tại đây các ngành chức năng bắt giữ 17 đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà. Tang vật thu giữ gồm: 6 con gà đá, 28 cuộn băng keo, 23 xe máy, nhiều điện thoại di động và gần 90 triệu đồng (tiền thu giữ trên người các đối tượng)..



Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Tụ điểm đá gà do Nguyễn Văn Cần (33 tuổi, ở ấp Long Hòa B, xã Long Định, huyện Châu Thành) đứng ra tổ chức. Tại đây, ngoài việc đá gà trực tiếp, Công an huyện Tân Phước còn phát hiện các đối tượng tham gia đá gà trực tuyến qua mạng./.

