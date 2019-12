Tiếp nhận đối tượng truy nã do Trung Quốc trao trả

Ngày 20/12, tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với lực lượng Biên phòng Cao Bằng tiếp nhận đối tượng bị truy nã Trần Thị Giang do Công an Trung Quốc trao trả.

Lực lượng Biên phòng và Công an tỉnh Cao Bằng tiếp nhận đối tượng Trần Thị Giang do phía Trung Quốc trao trả.

Đối tượng Trần Thị Giang (SN 1971), trú tại phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn bị truy nã với tội danh tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy theo quy định tại điều 194 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn sang Trung Quốc vào ngày 17/2/2015. Ngày 19/3/2015, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can Trần Thị Giang sau khi xác minh đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Xác định đối tượng đang lẩn trốn tại Trung Quốc, thông qua cơ chế trao đổi thông tin, lực lượng chức năng đã đề nghị công an nước bạn phối hợp xác minh, truy bắt Trần Thị Giang và trao trả cho công an Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật./.