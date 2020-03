Tống tiền người yêu cũ bằng clip “nóng“, nam thanh niên bị khởi tố

Chiều 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) ra Quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1995 trú tại Tự Cường, Tiên Lãng, Hải Phòng) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Thành Trung.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Trung và chị Trần Thị A. có tình cảm với nhau từ tháng 11/2018. Trong thời gian này, Trung đã quay lại clip hai người quan hệ với nhau. Sau đó, cả hai đã nảy sinh mâu thuẫn tình cảm và chia tay. Do thiếu tiền tiêu xài, nên ngày 23/3 vừa qua Trung đã nhắn tin yêu cầu chị A. đưa 5 triệu đồng nếu không sẽ đăng clip “nóng” của hai người lên mạng và gửi cho người thân của chị A.

Vì sợ ảnh hưởng đến danh dự bản thân, chị A. đã đến Công an phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm để trình báo toàn bộ sự việc. Đến ngày 24/3, lực lượng chức năng Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt giữ Nguyễn Thành Trung ở một quán cafe trên địa bàn phường Phú Diễn. Tại cơ quan Công an, đối tượng Trung đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình./.