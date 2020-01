Tông xe vào CSGT đang làm nhiệm vụ

Ngày 14/1, trong khi đang làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 47, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa do Thiếu tá Đặng Văn Hưng và 3 cán bộ chiến sỹ khác phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36B-253.81 vi phạm tốc độ nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Chiến sĩ Đỗ Xuân Thanh bị thương nặng.

Nam thanh niên này không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác mà tăng ga, đâm thẳng xe vào tổ công tác, khiến chiến sĩ Đỗ Xuân Thanh bị thương nặng.

Tổ công tác lập tức khống chế bắt giữ đối tượng, đồng thời đưa chiến sĩ công an vào bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa theo dõi, chữa trị.

Được biết, đối tượng lao xe vào tổ tuần tra kiểm soát giao thông là Trịnh Xuân Thu, ở phố Bà Triệu, thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn.

Hiện đối tượng này đã bị bắt giữ và đang được điều trị vết thương xây xát nhẹ do bị ngã xe sau khi đâm vào tổ công tác./.