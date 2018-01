Treo cổ tự tử trong bệnh viện sau khi chém hàng xóm trọng thương

Liên quan đến vụ việc chém hàng xóm, người đàn ông cố thủ trong nhà dọa tự sát ở Hải Phòng, tối 1/1/2018, thông tin với PV VTC News, Luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), người bảo vệ miễn phí cho ông Nguyễn Văn Xìu (SN 1966, ở phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng) cho biết, ông Xìu được vợ phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng cuối giờ chiều cùng ngày.



Thi thể ông Xìu được đưa sang Trung tâm pháp y Hải Phòng chờ cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi.

Theo đó, sau khi chém trọng thương người hàng xóm là ông Nguyễn Quang Huy (SN 1976, trú tại tổ dân phố 23 phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) vào sáng 26/12/2017 do mâu thuẫn, ông Nguyễn Văn Xìu (SN 1966, nhà liền kề) được Công an quận Lê Chân dẫn giải về trụ sở Công an quận để phục vụ công tác đều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.