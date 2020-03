Triệt phá đường dây cá độ hơn 250 tỷ đồng

Qua công tác trinh sát nắm bắt địa bàn, các cán bộ chiến sỹ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện đường dây tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với quy mô lớn, đối tượng tham gia nhiều, số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng mỗi ngày.



Trưa ngày 24/2, lực lượng công an thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cơ quan chức năng địa phương bất ngờ ập vào quán cà phê Seven7, địa chỉ phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, bắt quả tang Phùng Bá Thiện Chí, Nguyễn Trần Huy Anh, đều 24 tuổi, trú phường Tân Hoà, thành phồ Buôn Ma Thuột và Trần Văn Lộc 29 tuổi, trú xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, đang tổ chức cho nhiều người khác tham gia cá độ bóng đá qua mạng internet.

Quán Seven7, nơi nhóm Chí, Lộc và Anh tổ chức cho nhiều người khác cá độ bóng đá

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 9 điện thoại di động, trên 220 triệu đồng tiền mặt, một số máy tính cùng nhiều tài sản có giá trị khác phục vụ việc đánh bạc.

Một số đối tượng khai nhận, đường dây do Phùng Bá Thiện Chí cầm đầu, bắt đầu hoạt động cá độ từ khoảng tháng 1 năm 2020.

Để cho các con bạc tham gia, Phùng Bá Thiện Chí lấy một tài khoản Super (chuyên trang về cá độ bóng đá qua mạng internet) chia nhỏ thành nhiều tài khoản khác, giao Trần Văn Lộc và Nguyễn Trần Huy Anh điều khiển cho nhiều người chơi trực tiếp tham gia cá độ.

Sau khi có tỷ lệ thắng thua, các đối tượng Chí, Lộc và Anh thu tiền xâu chênh lệch mỗi trận từ 10-15%, sau đó chuyển tiền thắng thua về tài khoản chủ Super.

Từ cuối tháng 1/2020 đến nay, đường dây của Chí, Lộc và Anh đã thực hiện việc giao dịch cá độ bóng đá lên tới trên 250 tỷ đồng.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ các đối tượng vừa nêu và nhiều người chơi để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.