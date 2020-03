Triệu tập 2 đối tượng hoang tin Hà Nội “vỡ trận” chống dịch Covid-19

Công an TP Hà Nội ngày 21/3 đưa tin, ngày 20/3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội tiến hành xử lý 2 trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố Hà Nội trên mạng xã hội.



Thông tin sai sự thật được đăng tải trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng đã phát hiện một số tài khoản facebook tung tin, bịa đặt về cuộc họp khẩn giữa Chủ tịch UBND TP Hà Nội và các sở, ngành. Đồng thời đưa ra bối cảnh Hà Nội sắp “vỡ trận” trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Tiến hành xác minh, cơ quan Công an đã triệu tập chủ nhân của các tài khoản này là N.T.H (SN 1998; trú tại Kim Giang, Thanh Xuân) và Đ.T.Đ (SN 1995; trú tại tổ dân phố 1 La Khê, Hà Đông) để làm rõ sự việc.



Tại cơ quan Công an, 2 trường hợp trên đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình, do thiếu hiểu biết nên đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ những thông tin suy diễn, thất thiệt, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố Hà Nội, cam kết không tái phạm và gỡ bỏ bài viết.

Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ xử lý 02 trường hợp trên theo quy định.



Hiện nay công tác phòng chống dịch của Thành phố Hà Nội đang được kiểm soát rất tốt. Thành phố Hà Nội đã đảm bảo đầy đủ điều kiện, nhân lực, trang thiết bị y tế, khu vực cách ly để phòng chống kiểm soát dịch; đồng thời cung ứng đầy đủ hàng hóa phục vụ người dân trong thời gian dài, giá cả ổn định. Đề nghị mọi người dân yên tâm, bình tĩnh, không dao động, không phải đi mua hàng tích trữ.



Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nên cập nhật thông tin liên quan đến dịch Covid-19 qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử chính thống của ngành Y tế. Không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật liên quan đến dịch Covid-19. Các trường hợp vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.