Triệu tập "Võ sư" đánh người chê khu du lịch của công ty trên facebook

Ngày 14/7, Công an phường 2, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã triệu tập Phạm Đức Vượng đến trụ sở để làm rõ vụ đánh người gây thương tích chỉ vì dám chê bai khu du lịch “Quỷ núi” do Liên Minh Group làm chủ đầu tư.

Khu du lịch “Quỷ núi” do Liên Minh Group làm chủ đầu tư vừa khai trương tại huyện Lạc Dương (Lâm Đồng).

Người bị hành hung là anh Đỗ Khôi Nguyên (33 tuổi, trú tại phường 2, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Ngày 11/7, anh Nguyên có đăng lên trang facebook cá nhân hình ảnh được cho là phản cảm tại khu du lịch “Quỷ núi”, đồng thời có kèm nội dung chê bai khu du lịch này.

Ngay khi thông tin được đăng tải, một người đàn ông đã đến nhà anh Nguyên và yêu cầu anh phải xóa ngay các nội dung trên facebook. Anh Nguyên đã làm theo yêu cầu.

Tiếp đó, người đàn ông này đề nghị anh Nguyên ra quán cà phê gần nhà để nói chuyện. Tại đây, có thêm 3 người đàn ông khác đã ngồi chờ sẵn. Cả nhóm yêu cầu anh phải nói lời xin lỗi để họ quay lại clip. Do không đồng ý nên anh Đỗ Khôi Nguyên đã bị các đối tượng xông vào hành hung. Sau đó các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Anh Nguyên được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Một trong những bức tượng được cho là gây phản cảm tại khu du lịch

Nhận được tin báo, Công an phường 2 TP Đà Lạt đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc. Qua trích xuất camera an ninh của quán cà phê và những nhà dân trong khu vực, cơ quan công an xác định người đàn ông đã vào nhà anh Nguyên yêu cầu xóa nội dung trên facebook, đồng thời có tham gia đánh anh Nguyên là Phạm Đức Vượng, đang làm việc tại Câu lạc bộ võ thuật Liên Minh (Công ty CP mật vụ - bảo vệ, vệ sĩ Liên Minh VNA, thuộc Liên Minh Group).

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.