Trộm liều lĩnh đột nhập kho mìn của công ty than lấy hơn 1.000 kíp mìn

PC_Article_AfterShare_1

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Chu Văn Thông (SN 1988, trú tại xóm 12, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) về tội “Chiếm đoạt vật liệu nổ”.

Đối tượng Thông và số tang vật trộm cắp

Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 2/1, Công ty cổ phần than Núi Béo Vinacomin có đơn trình báo về việc kẻ gian đột nhập lấy trộm 1.253 kíp mìn tại kho mìn của Công ty thuộc tổ 10, khu 4, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tiến hành điều tra, lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, khoảng 18h ngày 30/12/2018, đối tượng Chu Văn Thông đã đột nhập vào khu vực kho mìn của Công ty cổ phần than Núi Béo trộm cắp 8 hộp catton chứa kíp mìn, mỗi hộp 125 cái, tổng số là 1.000 kíp, sau đó đem cất giấu tại khu vực nghĩa trang Gốc Khế, Hà Tu, Hạ Long chờ tiêu thụ, bán kiếm lời.

Mở rộng điều tra, khám xét chỗ ở của Chu Văn Thông tại phòng 501 và tầng 7, nhà nghỉ 69 (thuộc tổ 13, khu 6, phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), công an thu giữ 2 hộp catton màu vàng, bên trong có nhiều ống kim loại hình trụ màu vàng đồng, một đầu có 2 dây dẫn điện (tổng số khoảng 250 cái); 2 cuộn dây dẫn điện màu xanh và màu đỏ (còn nguyên niêm phong của nhà sản xuất).

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Qua giám định, xác định đồ vật chứa trong 10 hộp catton đối tượng Thông trộm cắp là 1.250 kíp nổ điện.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Thuê xe cẩu trộm cáp điện trị giá gần 270 triệu đồng ngay cổng UBND VOV.VN -Tối 20/11 phát hiện ở cổng UBND phường Long Biên có cuộn dây cáp điện, Giang và Tuyên làm giả giấy tờ rồi thuê máy cẩu thực hiện hành vi chiếm đoạt.