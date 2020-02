Trốn truy nã 17 năm ở Hàn Quốc, sang Việt Nam liền bị “sa lưới“

Ngày 7/2, Công an quận Thanh Xuân vừa vận động đầu thú thành công đối với Sim Hoon Sub (SN 1977, quốc tịch Hàn Quốc). Đây là đối tượng phạm tội bị truy nã ở Hàn Quốc từ năm 2003.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Khương Trung phát hiện một nam giới người Hàn Quốc lang thang trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn. Đối tượng này không bình thường khi thường lảng tránh nơi đông người, hoặc khi thấy có bóng dáng công an thì lẩn trốn.

Hình ảnh truy nã đối tượng Sim Hoon Sub. (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua xác minh, Công an phường Khương Trung xác định được đối tượng nghi vấn là Sim Hoon Sub (sinh năm 1977, quốc tịch Hàn Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2017 và sống lang thang dựa vào vài mối quen biết.

Qua công tác vận động, thuyết phục của công an, đối tượng Sim Hoon Sub đã ra đầu thú và thừa nhận mình là bị can bị truy nã từ năm 2003 tại Hàn Quốc.

Cách đây 17 năm, vào tháng 9/2003, Sim cùng đồng bọn đã dùng xe ô tô chở một phụ nữ đến một địa điểm vắng, hành hung nạn nhân rồi thực hiện hành vi đồi bại. Khi bị Cảnh sát Hàn Quốc truy lùng, Sim đã bỏ trốn sang một số quốc gia.

Cảnh sát Hàn Quốc sau đó đã ra Lệnh truy nã quốc tế đối với Sim. Hiện tại, Công an quận Thanh Xuân đang hoàn tất các thủ tục bàn giao Sim Hoon Sub cho cảnh sát Hàn Quốc theo thẩm quyền./.