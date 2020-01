Khởi tố đối tượng xả súng ở Lạng Sơn khiến 7 người thương vong: Liên quan vụ xả súng khiến 2 người chết, 5 người bị thương ở Lạng Sơn hôm 13/1, Công an tỉnh Lạng Sơn ngày 17/1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Văn Sắn (50 tuổi) về tội Giết người. Sắn là chồng cũ của chị Hoàng Thị Toán. Nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình, Sắn không chấp nhận ly hôn chị Toán. : Liên quan vụ xả súng khiến 2 người chết, 5 người bị thương ở Lạng Sơn hôm 13/1, Công an tỉnh Lạng Sơn ngày 17/1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Văn Sắn (50 tuổi) về tội Giết người. Sắn là chồng cũ của chị Hoàng Thị Toán. Nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình, Sắn không chấp nhận ly hôn chị Toán.